Wereldvluchtelingendag in het Stedelijk Museum Schiedam én thuis

Schiedam - ‘Al een tijdje ben ik diep geraakt door het lot van de vluchtelingen die de oversteek over de Middellandse Zee wagen’, zegt kunstenaar Robin Kolleman. Haar werk dat nu is te zien in het Stedelijk Museum Schiedam gaat daarover. Speciaal voor Wereldvluchtelingendag op zaterdag 20 juni, staat ze stil bij de mensen die tijdens hun vlucht naar Europa de dood vonden. Ze leest - voor zover bekend - de namen, het land van herkomst, de doodsoorzaak en de datum waarop de mensen zijn gevonden voor. Iedereen kan thuis meekijken via de Facebookpagina van het museum. Op één scherm zie je het werk in het museum en hoor je tegelijkertijd de kunstenaar vanuit huis voorlezen.



De livestream op 20 juni begint om 10.30 uur en duurt 20 minuten. De video blijft na afloop op de Facebookpagina staan, zodat je ook later kunt kijken. Het museum is na de livestream om vanaf 11.00 uur open. Een kaartje koop je online. Dat kan vaak ook last minute. Vanwege corona kunnen evenementen in het museum niet doorgaan.

Dodenmaskers

Het werk Don’t look now van Robin Kolleman maakt deel uit van de tentoonstelling Realisme nu. Het bestaat uit twee dodenmaskers, drijvend in de Middellandse Zee met daarbij een eindeloze lijst namen, doodsoorzaken en plaatsen van herkomst. ‘Als kunstenaar wil ik me mengen in het discours, niet met woorden maar met beeld, want dat is de taal die ik het beste beheers’, zegt ze.

Niet vergeten

Nu zet ze haar beeld kracht bij met woorden. Sinds ze het kunstwerk maakte, stierven er opnieuw veel vluchtelingen. ‘Met de coronacrisis lijkt het wel of het probleem niet meer bestaat’, zegt Kolleman. ‘Door die namen voor te lezen, voeg ik ze toe aan mijn kunstwerk en wil ik eraan bijdragen dat we ze niet vergeten.’

Actievuist



In het verlengde van haar werk maakte de kunstenaar een vuist van gips. Je koopt het beeldje in de museumwinkel en via robinkolleman.nl. Tien procent van elke verkochte actievuist gaat naar de Stichting Vluchteling in Den Haag. Wil je iets bijdragen zonder vuist? Doneer dan rechtstreeks aan de Stichting Vluchteling.

Realisme nu

De tentoonstelling Realisme nu bestaat uit werk van hedendaagse kunstenaars van de afgelopen 20 jaar. Je ziet onder andere stille schilderijen en werken die een verhaal oproepen.

De installatie van Kolleman kom je tegen in de zaal over de wereld en (veelal) politiek.