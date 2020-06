Filmpje Blijdorp voor iedereen die ooit gehuild heeft om Bambi... FILMPJE

Rotterdam - Ach, wat een lief filmpje! Wankel maar fier stapt een pasgeboren bantengkalfje achter moeder Marieke aan richting haar familie op de grote weide. Moet je ook zo aan Bambi denken?

Het is het twee jonkie in de bantengfamilie van Diergarde Blijdorp. Een dag na de geboorte spotte dierverzorger Melle het kersverse jong. Moeder Marieke was nog druk bezig om het jong schoon te likken.

In het wild komen deze Aziatische runderen voor in de bossen van Zuid-Oost Azië. De wilde banteng wordt soms nog bejaagd als toeristisch uitje en is mede daardoor bedreigd met uitsterven.