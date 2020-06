Foutparkeerders en obstakels belemmeren hulpdiensten blijkt na een rondje door Schiedam

Schiedam - De politie, brandweer en handhaving hebben zaterdagochtend enkele uren door verschillende straten en wijken van Schiedam gereden, op zoek naar knelpunten van lastig bereikbare plekken. Met drie grote wagens; de tankautospuit, de duikwagen en de hoogwerker, reed de brandweer de politie en handhaving achterna die lastige plekken hadden verzameld.



Zo werd in veel straten duidelijk dat door foutparkeerders de brandweer nauwelijks de straat in kon komen. Zeker met spoedmeldingen kan dit grote problemen opleveren. Maar niet alleen foutparkeerders bleken de boosdoener te zijn; ook geplaatste plantenbakken of palen zorgden ervoor dat de bereikbaarheid afnam. Ook het ontbreken van belijning voor het aanduiden van parkeervakken zorgde er in enkele situaties voor dat het onduidelijk was waar men wel en niet mocht parkeren.



Op een enkeling na, die in het verleden al vaak genoeg was gewaarschuwd, werden er geen boetes uitgedeeld maar alleen waarschuwingen gegeven. De eigenaren van verkeerd geparkeerde voertuigen werden waar mogelijk gevraagd te komen kijken naar de ontstane situatie om bewustwording te creëren.