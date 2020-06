Geen Liduina-processie maar de film ‘Vensters op Liduina’ op YouTube

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Het Liduinafeest wordt dit jaar door het coronavirus anders gevierd dan voorgaande jaren.



Sinds 5 jaar is de Liduinaprocessie niet meer weg te denken uit Schiedam. Elk jaar trekt op zondag voor Hemelvaartsdag een optocht met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam. De processie begint en eindigt in de Liduinabasiliek, maar komt ook in de Grote of Sint Janskerk en in Huis te Poort (de oud-katholieke kerk).

Dit jaar kon de processie echter niet doorgaan vanwege de preventiemaatregelen tegen infectie met het corona-virus. Ook de gezongen eucharistieviering en de overige feestelijkheden konden hierdoor geen doorgang vinden. Er is geen plechtig lof op 14 juni, de eigenlijke feestdag van Liduina. De vesperdienst en bezinnende avond van de Broederschap van Sint Liduina, op 15 juni, is afgelast.

Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto ‘Vensters op Liduina’. In deze film komen verschillende mensen – jong en oud - aan het woord komen over de betekenis van Liduina in hun leven en werk. Ook zijn Liduinaliederen te horen en beelden van een eerdere processie te zien.

De film ‘Vensters op Liduina’ is vanaf zaterdagavond 13 juni om 17.00 uur - de vooravond van de feestdag van Sint Liduina - te zien op het YouTube-kanaal van parochie De Goede Herder: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

(of via www.goedeherderparochie.nl).