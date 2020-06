50 kunstenaars over het voorjaar 2020

Schiedam - Hoe herinneren we ons straks het voorjaar van 2020? Die vraag wordt beantwoord door 50 kunstenaars die door De Ketelfactory in een project (een box van 50 boekjes) bij elkaar werden gebracht.



We herinneren ons 1968, de studentenrevolte in Parijs. We herinneren ons de Praagse Lente, die een zo verwachtingsvolle voorafschaduwing was van de latere glasnost. We herinneren ons het voorjaar van 1979, dat zo streng was dat Noord-Nederland ingesneeuwd raakte. En het voorjaar van 2020?

Die vraag heeft Winnie Teschmacher, directeur van projectruimte De Ketelfactory in Schiedam, in april van dit jaar gesteld aan alle kunstenaars die in het verleden met De Ketelfactory hebben samengewerkt. Hoe breng je je tijd door? Wat zie je? Wat voor herinneringen dwarrelen in de beslotenheid van atelier, huis en tuin naar boven? Hoe kijk je naar de toekomst, de wereld, het leven voor je?

Vijftig kunstenaars reageerden. Vijftig kunstenaars maakten een cahier waarin ze speels en serieus, conceptueel en anekdotisch, in ragfijne aquarellen en schitterende gedichten, in foto’s en verhalen reflecteren op het voorjaar van 2020, dat immers zo anders was en zoveel intenser dan al die andere lentes die we hebben meegemaakt.

Het resultaat is een uitzonderlijke box van vijftig prachtige boekjes, vormgegeven door Berry van Gerwen. De box is vanaf medio juli te koop voor slechts 25 euro (plus verzendkosten). Voorinschrijven is nu al mogelijk via info@deketelfactory.nl.

Met cahiers van: Steven Aalders - Jasper van Aarle - Ryota Aoyagi - Frank Åsnes - Marjolijn van den Assem - Arita Baaijens - Joost Bakker - Hans van Bentem - Maria Blaisse - Frank Van den Broeck - Pieter Bijwaard - Robbie Cornelissen - Florette Dijkstra - Wineke Gartz - Berry van Gerwen - Loek Grootjans - Harry Haarsma - Harm Hajonides - Niek Hendrix - Madelon Hooykaas - Rens Horn - Sharon Houkema - Michael Kirkham - Diederik Klomberg - Juul Kraijer - Florian Krepcik - Mirjam Kuitenbrouwer - Christiaan Kuitwaard - Ton van der Laaken - Ton Mars - Wesley Meuris - Anna Mikhailova - Henk Olijve - Ton van Os - Olphaert den Otter - Pim Piët - Karin van Pinxteren - Emma van der Put - Ewoud van Rijn - Guus Rijven - Lon Robbé - Anke Roder - Roland Sohier - Winnie Teschmacher - Simon van Til - herman de vries - Aeneas Wilder - Kim Everdine Zeegers - Ronald Zuurmond - Ina van Zyl