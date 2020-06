Huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!



Ook leerlingen uit groep 7 & 8 kunnen terecht in ons huiswerkinstituut. Iedere woensdagmiddag kunnen zij bij ons hun huiswerk maken en leren en wij helpen de leerlingen wanneer ze een kleine, kortdurende hulpvraag hebben. Dan kunnen jullie thuis lekker met elkaar genieten, zonder huiswerkstress.

Leren Leren Schiedam

Westerkade 20

Schiedam

Mail of bel om je kind op te geven! Via huiswerkwesterkade@gmail.com of tel. 06 - 49491325.