Zeeleeuw Blijdorp bevalt voor de ogen van het publiek van dochter FILMPJE

Schiedam/Rotterdam - Het zal je maar gebeuren. Je begint je dagje Blijdorp met een kijkje bij de zeeleeuwen en je maakt meteen een geboorte mee...

Dat overkwam enkele bezoekers vorige week. Zeeleeuw June werd voor het oog van het publiek voor de derde keer moeder. De vader is Nick. Het jong, een vrouwtje, is door de verzorgers Junia genoemd. Enkele dagen later is ook zeeleeuw Toya moeder geworden van een vrouwtje. Haar naam is Sofie. Zeeleeuwen zijn zo’n 11 maanden drachtig en bevallen altijd rond juni.

Wil je op kraamvisite? Je kunt kaarten kopen en een tijdsslot reserveren op diergaardeblijdorp.nl