Vul de corona vragenlijst in en maak kans op een 'mystery box'!

Schiedam - In samenwerking met de gemeente Schiedam heeft I've Got the #Power een vragenlijst samengesteld om te onderzoeken hoe jongeren in Schiedam de corona tijd ervaren. 'Daarbij willen we natuurlijk ook graag weten wat je juist nu nodig hebt en of je eventueel mee zou willen denken over ideeën voor de toekomst in deze corona-tijd!'



Het invullen van de vragenlijst duurt een minuutje of tien. Zo gepiept dus. En je maakt ook nog kans op één van de drie mystery boxen vol leuke spullen waarmee je je deze zomer niet hoeft te vervelen.

De vragenlijst vind je hier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgw88-tH1ignooX5Dq-UPCT4r3Y7GE6PspmfmEp7rMsALJ-g/viewform