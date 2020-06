Omwonenden Kop van de Singel vrezen stenen 'wal': 'We hebben vragen, maar geen antwoorden'

Schiedam - De kop van de Singel krijgt met een appartementencomplex een totaal ander gezicht en bezorgt de stad door de iconische architectuur een markante entree. Omwonenden denken daar echter anders over. Die zien hun zicht op de Schie verdwijnen achter een stenen 'wal'. Zien het daar toch al schaarse groen sneuvelen. De jeugd moet het trapveldje en speeltuintje inleveren. Ook wordt gevreesd voor parkeerchaos.



(door Gerard S. Verver)

"We hebben nog zoveel vragen." Marijke van Overbeeke, en met haar velen uit de buurt, is op zoek naar antwoorden, "die we maar steeds niet krijgen." De enige zekerheid, die de bezoekers van de informatie-avond begin maart kregen, was dat de palen niet geheid maar geboord zouden worden. Een hele geruststelling, want de woningen in de Oosterstaat zijn niet onderheid en zouden door dat heien aanzienlijke schade kunnen oplopen. “Dus geen trillingmeters, nulopnames en gezeur achteraf over schades”, meldt de site oosterstraat.aspectz.nl, die aanvankelijk bedoeld was om nieuwe bewoners een inkijkje te geven over het ontstaan van de Oosterstraat, maar nu tevens een uitlaatklep vormt voor ‘het angst en beven’ dat velen bezig houdt. “We zijn overrompeld”, beschrijft Van Overbeeke het heersende gevoel.

Juichverhaal

“We zijn niet gepolst. Wel werd er beweerd, dat er vooraf met bewoners gesproken is. Dat is gewoon niet waar. We werden zomaar ineens geconfronteerd met het bouwplan. Alles stond vast. Begin maart zouden we bijgepraat worden, maar kregen een juichverhaal. Hoe geweldig het allemaal wel niet zou worden. Alsof wij de aspirant-kopers waren. Daar waren wij niet voor gekomen. We hadden vragen.”

Over parkeerplaatsen. En over het Singelriool, dat in het verleden bij hevige regenval te weinig capaciteit bleek te hebben. “Dat gebouw krijgt 75 wooneenheden en slechts 20 parkeerplaatsen. Hoe los je dat op? Moet de wijk, waar de parkeerplaatsen toch al niet overdadig zijn, daarvoor boeten? Wordt het riool van de Singel vervangen door eentje met een grotere capaciteit? We liepen weer tegen een muur op. Dan hebben ze het over inspraak en klankbordgroepen. Daar merken we niets van."

Een weg terug lijkt er, na tekening van de overeenkomst tot grondreservering door gemeente en projectontwikkelaar, niet meer, begrijpt Marijke van Overbeeke. "Maar wij willen nog wel antwoord op onze vragen. De projectontwikkelaar heeft ons in maart stellig beloofd contact te zoeken. Het is juni. Niemand gezien."