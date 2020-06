Alleen nog toegang met pas op de milieustraat in Schiedam

In aanwezigheid van Irado-directeur André Hertog bood wethouder Ooijevaar zijn pas aan bij de toegangspoort van de milieustraat in Schiedam. (Foto: Jan Kok)

Schiedam - Sinds gisteren, woensdag 10 juni, is de milieustraat van Irado in Schiedam uitsluitend toegankelijk met een pas. Bezoekers dienen voortaan altijd de toegangspas van de restafvalcontainer, of de milieupas mee te brengen bij een bezoek aan de milieustraat. Met een van deze passen kunnen bezoekers de slagboom bij de ingang van de milieustraat openen. In aanwezigheid van Irado-directeur André Hertog bood wethouder Jeroen Ooijevaar als eerste zijn pas aan bij de toegangspoort.



Schiedammers betalen afvalstoffenheffing aan de gemeente en hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Ook andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, maakten oneigenlijk gebruik van de milieustraat in Schiedam. Wethouder Jeroen Ooijevaar legt uit: ‘Andere bezoekers dan inwoners van Schiedam moeten betalen voor een bezoek aan de milieustraat. Zo houden we kosten voor de Schiedammer beheersbaar.’ Bedrijven, instellingen, scholen en verenigingen kunnen een betaalde zakelijke milieupas aanvragen om toegang te krijgen tot de milieustraat.