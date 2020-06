irado aanbod afval is in deze corona tijd tien procent hoger

Schiedam - Zodra er op Facebook een opmerking over rondzwervend afval wordt geplaatst komt een stroom reacties op gang. Die zijn veelal niet al te lovend voor Irado, dat in Vlaardingen en Schiedam geacht wordt vuil in te verzamelen, dan wel op te ruimen. Schouderklopjes zijn schaars.



(door Gerard S. Verver)

De aanwezigheid van zwerfvuil (of noem het weesvuil) is Irado niet in alle gevallen te verwijten. De in straten, winkelcentra, parken of parkeerplaatsen achtergebleven troep is nogal eens het gevolg van pure gemakzucht en 'na ons de zondvloed' mentaliteit. Zoals eind mei in wijkpark Holy in Vlaardingen, waar een klusser zijn puin dumpte. “Schaamteloos”, is, vergeleken met andere minder fraai getoonzette reacties, een opmerking, die de krant mag halen. “Welke aso doet zoiets”.

Uit de duim

Op Facebook wordt ook beweerd dat er bij de afvalstraat 100 euro afgetikt moet worden voor een lading puin. Bij zo'n prijs neemt de 'ons bent zuunig' mentaliteit het heft in handen en is dumpen een minder fraai alternatief. Maar de genoemde hoofdprijs voor het wegbrengen voor een ladinkje puin blijkt uit de duim gezogen, horen we van Irado’s Jeffrey van Steenis. “Toen het nog gratis was, kwamen er mensen vanuit steden, waar wel betaald moest worden. Om hen te weren hebben we het hier ook ingevoerd: 6,50 euro per 100 kilo. Maar iemand, die met vier stoeptegels of zoiets komt, hoeft daarvoor niet de knip te trekken. We zien dat kleingoed namelijk niet graag in de afvalcontainer verdwijnen."

Dan terug naar de puinhoop, die nogal eens ontstaat zodra afvalcontainers vol zijn en zakken, als prooi voor hongerige meeuwen en kraaien, naast de container belanden. De sociale media barsten daarover dan uit hun voegen. Met Irado als kwaaie pier. “Onze statistieken vertellen ons precies, waar we meer langs moeten om containers te legen, maar dit zijn andere tijden", verontschuldigt Van Steenis zijn werkgever.

'De druk is enorm'

“De cijfers vertellen, dat, nu iedereen thuis blijft, het aanbod afval bijna tien procent hoger is dan voorheen. We zetten al ons materieel en mankracht in, maar zo’n groot aanbod is niet altijd bij te benen.”

Dat geldt ook voor het afhalen van groot vuil, waarvoor nu een wachttijd geldt. "Ook dat aanbod is groter. Veel mensen zijn aan het opruimen. Komt bij, dat we er ook nog eens voor moeten zorgen dat illegale dump verwijderd wordt. We zetten alles op alles om de wachttijden te beperken, maar de druk is enorm."