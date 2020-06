kennisavond over corona steunmaatregelen voor schiedamse zzp ers

Schiedam - Veel zelfstandig ondernemers worden financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er zijn daarom voor deze groep diverse regelingen en steunmaatregelen in het leven geroepen. Om kennis op dit gebied met kleine ondernemers te delen organiseert de Bibliotheek Schiedam samen met het Sociaal Juridisch Kenniscentrum op donderdag 18 juni om 20.00 uur een bijeenkomst voor ZZP’ers.



Enerzijds wordt dit georganiseerd om je te informeren over of waar nodig te ondersteunen bij het aanspraak maken op de regelingen en steunmaatregelen, anderzijds is het ZZP-café ook bedoeld als ontmoetingspunt voor kleine ondernemers. Zo kun je de gevolgen van de corona-crisis bespreken met andere kleine ondernemers en kunnen bijvoorbeeld creatieve ideeën om negatieve financiële gevolgen te voorkomen worden gedeeld.

De inhoud van deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Sociaal Raadslieden van Minters. Zij zijn wegwijzer in de ingewikkelde wereld van wetten, regeling, formulieren en (overheids-)instelling. Waar nodig kunnen zij samen met de ZZP’ers kijken welke gevolgen de crisis heeft, en op welke steunmaatregelen of andere regelingen je recht hebt.

Vanwege de coronamaatregen is er ruimte voor 10 deelnemers. Deelname is gratis. Aanmelden via info@debibliotheekschiedam.nl.