Plaatsing van informatiebord bij de ijsvogelwand

Schiedam - Afgelopen woensdag is door de gemeente Schiedam nabij de in december door vrijwilligers gemaakte ijsvogelwand langs de Poldervaart een informatiebord geplaatst. Op dit bord staan wetenswaardigheden over de ijsvogel, en een aantal gedragsregels voor belangstellenden die bij de wand willen kijken/fotograferen.



In de afgelopen periode was de belangstelling groot, en kwam men zelfs van ver buiten Schiedam om de ijsvogels te bekijken en/of te fotograferen. Over het algemeen waren de reacties erg positief. Het is ook uniek om van zo'n korte afstand het gedrag van de ijsvogels te kunnen bekijken. Op dit moment zijn de ijsvogels voor de tweede keer aan het broeden.