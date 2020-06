Excelsior'20 stelt eeuwfeest een jaar uit: 'Dan vieren we 100+1'

Schiedam - Het had een weekend vol sport, pret en jolijt moeten worden op de thuisbasis van Excelsior ’20 in Thurlede. En in de Grote Kerk waar vrijdag een galadiner gepland was en een dag later een (eeuw)feestavond. Bruut geschrapt. “Wat konden we anders? We gaan volgend jaar op herhaling”, belooft voorzitter Ruud de Leede. “Dan wordt het een 100+1 feest."



(door Gerard S. Verver)

“We hadden het niet slechter kunnen treffen”, laat de Jucoco (Jubileum Coördinatie Commissie) het Excelsior-volkje eind maart weten onder de pijnlijke kop: ‘Afgelast. Geannuleerd. Uitgesteld.’ Geen sportdagen, geen jubileumfeest, ook geen receptie noch Ladies Night, uitstel voor de wielerronde en het voor zaterdag 4 juli vastgelegde ere-treffen tegen Sparta.

"Door de situatie waarin de samenleving verkeert was uitstel de enige optie. Het is niet anders", verzucht De Leede, "Er was voor komend weekend een prachtig programma op papier gezet. Daar is door veel mensen veel energie in gestoken. Als dat dan niet door kan gaan is dat voor hen en voor onze leden enorm spijtig.” Dat gevoel bekruipt ook Rob Sonnemans, die de jubileumcommissie aanvoert.

'Niet getreurd'

“We zijn vijf jaar op allerlei fronten en met werkgroepen bezig geweest om het jubileum-weekend in te vullen. Dat is uitstekend gelukt. We hebben zelfs het illustere gezelschap, dat ooit de Koele Keilers Club vormde, nieuw leven in kunnen blazen. Een hoogtepunt. Maar niet het enige. Het stond bol van de mooie activiteiten."

“Niet getreurd”, vult De Leede aan. “Wat in het vat zit verzuurt niet. We willen het niet in stukjes hakken en de festiviteiten over het najaar verdelen. Alles gaat bijna 1-op-1 over naar volgend jaar." Alleen de wielerronde, waarvoor zich zo'n zeventig mannen en vrouwen gemeld hebben, gaat naar september en de revival van de Keilers naar oktober.

En zaterdag 13 juni is er in het clubgebouw een besloten feestje voor clubprominenten, zoals het oudste en het jongste lid. Het lid met de langste dienstjaren. En met burgemeester Cor Lamers, die mogelijk een koninklijk cadeautje komt brengen.