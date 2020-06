Raamdichters gezocht in West en Kethel

Schiedam - Vorig jaar bleek het project Raamgedichten van Stichting Mooi Werk een hit te zijn. Diverse schrijfliefhebbers pakten de pen op en maakten de mooiste gedichten in Schiedam-West. Op veler verzoek komt Raamgedichten dit jaar weer terug.



Er staat een speciale corona-proof variant van Raamgedichten op stapel in samenwerking met De Bibliotheek Schiedam. Deelnemers hoeven niet bijeen te komen, maar krijgen online filmpjes opgestuurd ter inspiratie om tot het eigen raamgedicht te komen. Hoe mooi is het wel niet om juist in deze tijden via kunst te communiceren op afstand via het raam en daar de wijk mee op te fleuren?

Het project zet ditmaal niet alleen koers naar Schiedam West maar ook bewoners uit Kethel mogen zich dit keer aanmelden! Meedoen? Geef je VOOR 15 JUNI op via onze Cultuurscout: margo@stichtingmooiwerk.nl.