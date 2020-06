een boek over alle voetbalclubs in zuid holland

Schiedam/regio - Iedereen heeft op de één of andere manier te maken gehad met het coronavirus. Mensen in loondienst wachten angstig af of ze straks nog een baan hebben of zijn die al kwijt. ZZP’ers kwamen bijna meteen (nagenoeg) zonder inkomsten te zitten. Velen kozen voor klagen. Johan Sepers, sportjournalist en -statisticus koos - als beste verdediging - voor de aanval en schreef een boek.



Het lijkt bijna toeval en ook een jongensboek op zich. Een ZZP-journalist verveelt zich tijdens de intelligente lockdown en besluit om dagelijks een stukje te gaan rijden. Eerst door oude, bekende buurten. Dat was snel bekeken, maar in die buurten vond hij ook die clubs van vroeger. Sepers: “Onbewust reed ik langs wat voetbalclubs en toen ontstond het idee, om telkens een foto te maken van die amateurclubs. Van het één kwam het ander en uiteindelijk besloot ik alle clubs uit de provincie Zuid-Holland af te gaan. Soms, maakte ik, vanwege competitie-indelingen, een uitstapje naar de provincie Utrecht.”

Wat begon als tijdverdrijf, werd een serieus project. “De gemene deler bleek telkens dat dichte hek te zijn”, vervolgt Sepers. “Zo’n crisis is op zich al vreselijk met al die slachtoffers, maar het legt ook het sociale leven stil. Dat vond ik terug in die afgesloten complexen. De wekelijkse heroïek, van lekker ballen als je ouders en grootouders toekeken, werd voor mij een toonbeeld van de tragiek die gaande was.”

Leuk

Het boek Achter de hekken bevat een profiel van 341 clubs. Bij een aantal daarvan staat een anekdote, verhaal of bijzonder stuk historie. Leuk? Waar vind je nou een broodje bal, dat in de adelstand is verheven en welke club had een voorzitter, tevens erelid, die als jongetje van negen een doelpunt voorkwam, door de bal - die langs de keeper richting doel rolde - voor de lijn weg te trappen?

Momenteel is Sepers bezig om het laatste gaatje in de financiering van het boek rond te krijgen. De boekpresentatie wordt aan het eind van de zomer op een bijzondere en passende locatie verwacht. Via https://www.gofundme.com/f/achter-de-hekken kan er worden bijgedragen. Daar krijg je wel iets voor terug: bij een donatie van € 10,00 volgt een vermelding van de naam van de donateur in het boek. Vanaf € 20,00 krijg je bovendien het boek, met opdracht en handtekening van de auteur, thuisgestuurd.