Column - Bedank uw vrijwilligers

Schiedam - Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam en doet een oproep: Nomineer een vrijwilliger ('en iedereen die zich inzet voor de maatschappij in Schiedam') voor een lintje!



Wat een vreemde titel zult u zeggen, bedank uw vrijwilligers. Maar alles ligt toch stil tijdens de afgelopen maanden door het coronavirus? Niets is minder waar. Achter de schermen gaat het bij vele verenigingen gewoon door en zijn diverse mensen in touw, zoals gewoonlijk geheel belangeloos. Er zijn mensen die dit al heel veel jaren doen en daar wil ik het even met u over hebben.

U weet dat er met Koningsdag de beroemde lintjes worden uitgereikt. Ook ik mocht 4 jaar geleden zo’n onderscheiding in ontvangst nemen en geloof mij, ik liep nog net niet naast mijn schoenen van trots. Natuurlijk ben je niet jaren in touw om een onderscheiding hiervoor te ontvangen, maar als je hem krijgt… een ervaring om nooit te vergeten.

Allereerst word je 'overvallen' door de burgemeester op een tijdstip dat je nooit verwacht en op de dag zelf is het een feestje, toespraken, onderscheidingen, bloemen, hapjes, drankjes, foto’s, TV, kortom feest. Zo jammer dat door het virus dit jaar de uitreiking moest worden uitgesteld, maar dat wordt zeker later in het jaar uitgebreid ingehaald.

Als ik de namen van dit jaar zie, zijn er een paar mensen, die ik persoonlijk ken en waarvan ik instemmend denk: ja dat lintje hebben jullie dik verdiend.

Niet alleen ik, maar iedereen die zich inzet voor de maatschappij in Schiedam, komt in aanmerking, alleen kan je jezelf niet aanmelden, iemand zal deze aanvraag moeten doen en daarom doe ik een beroep op alle verenigingen. Kijkt u eens goed rond of ook bij u zo’n bezige bij rondloopt die een lintje heeft verdiend en klim in de pen of start de computer en vraag dit voor haar/hem aan. Dit geldt ook voor mensen die in hun werk een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, dus niet alleen voor vrijwilligers. Bedenk dat een mes aan twee kanten snijdt, niet alleen de kandidaat staat in het zonnetje, ook uw organisatie/bedrijf staat in de belangstelling. Volgens mijn informatie zijn er honderden vrijwilligers alleen al in Schiedam en moeten hier zeker een hoop kandidaten bijzitten.

Omdat aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding een lange procedure verbonden is, moet een dergelijke aanvraag ten behoeve van de volgende decoratiegelegenheid (in de volksmond Lintjesregen), die gepland staat op 26 april 2021, al voor 15 juli 2020 bij de burgemeester zijn ingediend.

Het kabinet van de burgemeester begeleidt zo’n aanvraag vanaf het eerste begin en heeft daar best een hoop werk aan, dus wacht niet te lang en stel uw vragen en aanmeldingen via kabinet@schiedam.nl of telefoonnummer 14010, voor meer informatie kunt u ook kijken op www.lintjes.nl.

Ik reken op veel kandidaten.



(Joke Ballijns)