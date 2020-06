Frankelandgroep blijft beste werkgever en heeft vanaf maandag een nieuwe bezoekregeling

Schiedam - Grote blijdschap bij de Frankelandgroep: alle zorglocaties zijn coronavrij. Maandag gaat een nieuwe bezoekregeling in, waardoor de bewoners vaker visite kunnen krijgen.



(Kor Kegel)

Net toen de bezoekregeling was aangepast, bracht de post het goede nieuws: de Frankelandgroep is Beste Werkgever 2019-2020 van Nederland geworden! Begin maart was al bekend geworden dat de Frankelandgroep winnaar was geworden in de branche zorg (verpleging, verzorging en thuiszorg). Tijdens een feestelijk event op woensdag 18 maart zou bekend worden gemaakt wie van de branchewinnaars de best scorende was en de titel Beste Werkgever van Nederland mocht voeren.

En toen kwam corona. Er volgde uitstel tot begin juni, maar omdat events nog steeds verboden zijn, besloot de organisatie (Effectory) de winnaar dan maar per post bekend te maken. De trots en blijdschap zijn er niet minder om bij de Schiedams-Vlaardingse zorggroep, die zoals alle zorgbedrijven in Nederland een lastige periode achter de rug heeft. Ondanks alle voorzorgen raakten 72 bewoners en 68 medewerkers van de Frankelandgroep besmet met het coronavirus. Door – tegen de richtlijnen van het RIVM in – met mondkapjes te gaan werken en heel veel (242 bewoners en 502 medewerkers) te testen werd de verspreiding van het virus gestopt en de weg naar coronavrij ingeslagen. Inmiddels zijn alle locaties van de Frankelandgroep alweer twee weken coronavrij. “Maar”, zegt bestuurder Ben de Koning, “het zijn wel heel vervelende maanden geweest met veel zorgen over zieke bewoners en medewerkers. Van de 72 positief geteste bewoners zijn er 16 overleden en 56 volledig hersteld. Van de 68 positief geteste medewerkers zijn er 59 hersteld en met de andere 9 gaat het de goede kant op.”

Nu de zes locaties coronavrij zijn, kan de bezoekregeling worden verruimd in alle zes locaties: Frankeland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Harg-Spaland in Schiedam en Vaartland en de tijdelijke afdeling in Uitzicht in Vlaardingen. Er was al één-op-één-bezoek mogelijk in de brasserieën met een scherm ertussen, maar vanaf maandag worden alle zorgafdelingen weer behoedzaam opengesteld. Elke bewoner kan twee keer per week op vaste bezoekdagen visite ontvangen tussen 10.30 en 17.00 uur, waarvan één dag in het weekend. Per bezoekdag kunnen één of twee mensen komen en dat mag, maar hoeft niet, tegelijk. De maximale bezoekduur is twee uur. Het is mogelijk om dan buiten een wandeling te maken. Over de bezoekregeling, de mogelijkheden en de spelregels houdt de Frankelandgroep familie en overige geïnteresseerden op de hoogte via haar website (www.frankelandgroep.nl/coronavirus).

“De bezoekregeling is natuurlijk gebaseerd op het vertrouwen dat de bezoekers zorgvuldig handelen en zich aan de spelregels houden zoals anderhalve meter afstand houden, gedurende het bezoek het mondkapje ophouden en niet onnodig door het gebouw lopen”, zegt Ben de Koning. “Wij beseffen dat deze bezoekregeling nog verre van ideaal is. Het is een beperkte bezoekregeling met nog veel voorwaarden voor bewoners en bezoekers. We zetten ons ten volle in om de bezoekregeling zo goed mogelijk te laten verlopen en alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. We vertrouwen daarin ook op u!” laat de Frankelandgroep weten. Activiteiten worden weer met mate mogelijk, zoals de dagbesteding in Frankeland voor een beperkt aantal cliënten. De brasserieën gaan weer open, maar alleen voor de bewoners. De kapsalons gaan ook weer open. En de Frankelandgroep neemt weer nieuwe bewoners op.

Coronavrij, de mogelijkheid om de bezoekregeling te versoepelen en horen dat je tot Beste Werkgever van Nederland bent uitgeroepen… “Dat was een leuke week!” zegt Ben de Koning. “Geen reden om achterover te leunen, maar wel iets waarvan we heel blij worden.”

Bestuur en directie zijn trots op de medewerkers, die zich prettig in hun werk voelen en zich op alle fronten tevredener uitlieten dan medewerkers van andere organisaties. De Frankelandgroep scoorde een 8,8. Het landelijk gemiddelde is een 7,3. Het onderzoeksbureau Effectory beoordeelt de werkgevers op basis van wat de medewerkers aandragen. In het onderzoek over 2019 hebben meer dan een half miljoen medewerkers hun mening gegeven.

De medewerkers van de Frankelandgroep zijn trots op hun werk: ze geven daarvoor gemiddeld een score van 9,2. Ook zijn ze trots op hun werkgever (9,2). Ze doen hun werk met plezier (9,1). Ze staan achter de doelen van hun organisatie (9), hebben het gevoel bij hun werkgever te passen (9,1) en hebben vertrouwen in de toekomst van de Frankelandgroep (9,2). Ze vinden dat zowel zijzelf (9,1) als hun organisatie (9,2) een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook zijn ze van mening dat hun directie op een inspirerende manier sturing geeft aan de organisatie (8,6).De landelijke gemiddelden variëren van een 7 tot een 7,5.