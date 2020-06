Het ultieme vakantiegevoel in authentiek Schiedam!

Schiedam - Onder het motto van ‘de ideale dag of weekend weg ligt om de hoek’ biedt Schiedam Partners een breed staycation aanbod. Met gevarieerde tours en workshops voor inwoners en bezoekers van Schiedam in deze onwerkelijke tijd.



Beleef de ultieme stedentrip deze zomer in eigen land, is het motto van de campagne die toeristen van buiten én binnen de stad warm moet maken: 'Op steenworp afstand van het moderne Rotterdam ligt het authentieke en karakteristieke Schiedam. Nu het openbare leven langzaam weer op gang komt en we meer op pad mogen is een uitstapje naar hét Distillers District van Nederland een echte aanrader. Van workshops tot aan stadswandelingen door het centrum; Schiedam Partners speelt in op de staycation trend met op maat gemaakte coronaproof tours

De hoogste molens van de wereld, monumentale pakhuizen, talloze distilleerderijen en branderijen, karakteristieke ophaalbruggen en vernieuwende musea. Schiedam is een historische stad met een rauw randje, bekend van de bloeiende jenevergeschiedenis. Klinkende namen als Ketel 1 jenever van Nolet, Sylvius Gin van Onder de Boompjes Distillery, likeuren van de Koninklijke de Kuyper en hippe nieuwkomelingen Serious Bee Distillers, Bobby’s, Loopuyt en Catz Gin komen uit de koker van vaak eeuwenoude familiebedrijven uit Schiedam. Bedrijven die vandaag de dag zeker een bezoek waard zijn. Met haar havens en kunstzinnig hart is Schiedam tevens een instagramwaardige stad voor jong en oud.

Privé wandeltour

Boek een privé wandeltour voor twee personen met privé gids en verken alle bijzondere historische plekken en hotspots van de stad. Te boeken iedere donderdag en vrijdag van 10.30 – 12.00 uur en van 14.30 – 16.00 uur. Prijs € 15,- p.p. Start I-PUNT de WAAG, Lange Kerkstraat 39. Reserveren verplicht via www.sdam.nl

Drink the booze save the bees workshop

Tijdens een workshop bij de Schiedamse Serious Bee Distillers leer je alles over bijen en hoe deze nieuwe distilleerderij duurzaam bijdraagt aan de kwaliteit van onze leefomgeving. De workshop start met een uitleg over hoe de oorspronkelijke godendrank (mede) wordt omgetoverd in mooie distillaten. Natuurlijk hoort het op scherp zetten van je smaakpapillen in de speak easy er ook bij. Serious Bee Distillers maakt alles in eigen huis, hierdoor krijg je een goed inzicht in het totale proces. Mooie extra ‘bij’komstigheid is dat de opbrengst van de dranken rechtstreeks naar de bijen gaat. De workshop is te boeken voor minimaal 4 personen op vrijdag om 16.00 uur en zaterdag om 14.00 uur en duurt ruim 1,5 uur. Prijs € 36,- p.p. Locatie Serious Bee Distillers: van Heekstraat 15. Reserveren verplicht via www.sdam.nl

Loopuy loopt uit

In de geheime speakeasy bar van Loopuyt kom je van alles te weten over gin, de wereld van de drooglegging en illegale barretjes. Neem een kijkje in het kantoor van de Big Boss himself en de boksring van Loopuyt Fightclub. Het is net alsof je op de set van Peaky Blinders bent.

Na deze bijzondere experience is het genieten van een lekkere gin tonic met hapjes bij Babbels. Prijs €36,95 p.p., data vrijdag 7 augustus, 4 september, 2 oktober van 15.30 – 17.00 uur, Ssst geheime locatie, Startpunt Grandcafé Babbels, Gerrit Verboonstraat 23. Reserveren verplicht via www.sdam.nl

Mondkapjes beschilderen met Jacques Tange

Jacques Tange spreekt met zijn kunst een wereldwijd publiek aan. Zijn werk is opgenomen in verschillende binnen- en buitenlandse museumcollecties. Zijn unieke en onmiskenbare stijl herken je direct, altijd met een knipoog, soms ondeugend en vaak met een verwijzing naar zijn ‘roodharige’ muze. Tange zijn galerie en atelier is gevestigd in Schiedam, waar je tijdens de exclusieve workshop met een kleine groep een rondleiding krijgt en kennis kan maken met deze bijzondere Schiedamse wereldberoemde kunstenaar. Vol passie vertelt Jacques over zijn werk, werkwijze, muze, Schiedam Blue en de productie van zijn mondkapjes.

Na de rondleiding en het nuttigen van een hapje en drankje is het de hoogste tijd om onder leiding van de meester zelf aan de slag te gaan. Maak een eigen interpretatie van de kunst van Jacques op een mondkapje. Deze mag je uiteraard mee naar huis nemen en is wasbaar (handwas, heet).

Boek deze exclusieve workshop vanaf 4 juli, elke zaterdag van 13:00 tot 15:30. Minimaal 2 personen, inclusief hapje & drankje en materiaalkosten. Prijs € 69,95 p.p. Locatie Galerie Jacques Trange, Schie 50. Reserveren verplicht via www.sdam.nl

Meer tips

Naast gedistilleerd staat S’DAM bekend om het levendige kunst & cultuur aanbod en de groene omgeving. Breng een bezoek aan het Museumkwartier en het I-PUNT de WAAG voor meer (toeristische) informatie. Kunst- en of wandel/fietsliefhebber? Onderstaande tips maken je staycation nog leuker.

Duik in de rijke geschiedenis van het Distillers District. Wandel langs de jenever en gin hotspots van toen en nu, met de op zakformaat Distillers Trail. Reguliere prijs € 2,50. Nu t/m 30 juni gratis af te halen bij het I-PUNT de WAAG, Lange Kerkstraat 39.

In het I-PUNT de WAAG en via sdam.nl zijn fietstochten door S’DAM en haar groene omgeving te boeken. Want in nog geen 10 minuten fiets je van het historische S’DAM zo de prachtige omgeving in van Midden-Delfland of richting havenstad Rotterdam. Koop bijv. de

Falk Zuid-Holland & Zeeland €7,99 nu tijdelijk voor €6,40 OP=OP

Voor online fietsroutes bezoek www.sdam.nl

* Schiedam Partners volgt de richtlijnen van het RIVM m.b.t. afstand houden, thuis blijven met koorts of luchtwegklachten en handen wassen, blijven noodzakelijk!