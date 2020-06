'We willen als scoutinggroep onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen'

Schiedam – Twee weken geleden stelde de Scouting Tono-groep haar activiteiten open voor alle kinderen. De behoefte hieraan blijkt groot, en de Scouting Tono-groep is blij verrast met de grote belangstelling.



“We vinden dat, ook in deze tijden, alle kinderen lekker buiten bezig moeten kunnen zijn, zeker als ze daar ongewerkt ook nog wat van leren”, zegt Richard Spruit, voorzitter van de Scouting Tono-groep. “We hadden gerekend op enkele kinderen, vooral broertjes en zusjes van onze eigen leden, maar het openstellen blijkt echt populair, vooral bij kinderen van buiten de groep. In twee weken tijd waren er al 13 kinderen die lekker mee kwamen doen met de scoutinggroep."

“Daar zijn we heel blij mee”, zo vervolgt Richard. “Zeker in deze tijden willen wel als scoutinggroep onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”. Kinderen vanaf 4 jaar die ook mee willen doen zijn nog steeds van harte welkom. Meedoen is gratis en vrijblijvend tot 1 september. Daarna evalueert de Scouting Tono-groep de regeling. Aan de hand van de regels die tegen die tijd door de overheid zijn afgekondigd bepaald de groep of de regeling nog verlengd moet worden.

Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven via de website van de Scouting Tono-groep: www.scoutingtono.nl of door een e-mail te sturen aan info@scoutingtono.nl. De activiteiten voor meisjes en jongens van 7- tot 11 jaar vinden plaats op zaterdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur, voor kinderen van 4 tot 7 jaar van 12:30 tot 14:00 uur en tieners tussen de 11 en 15 jaar zijn tussen 14:30 en 16:00 uur welkom bij het gebouw van de Scouting Tono-groep aan de Sweelincksingel 7 in Schiedam. Als over enige tijd de oudere leeftijdsgroepen weer gaan starten zijn ook daar niet-leden van harte welkom.