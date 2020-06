'Mandelaplein als symbool voor nieuwe tijd'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Mari Dingenouts pleit bij de gemeente voor een verwijzing (straat, plein, weg, brug) in Schiedam naar Nelson Mandela. Hieronder zijn toelichting en zijn pleidooi voor bijvoorbeeld een 'Mandelaplein in de stad.



'Onvergetelijk wat deze man gedaan heeft om mensen te verbinden, dichter bij elkaar te brengen, welke ras of kleur dan ook. Het had zo mooi geweest als hij met zijn naam en foto in Schiedam in een of andere vorm juist in deze tijd herkenbaar is en waaraan iedereen zich zou kunnen weerspiegelen. Het is onbegrijpelijk, zelf onfatsoenlijk dat een initiatief vanuit de burgerij en een advies van de gemeenteraad en een belofte van de burgemeester nog steeds niet, na 6 jaar, is omgezet als symbool voor het tegengaan van racisme, discriminatie, en stimulering verbroedering van sport en verbinding van de samenleving. Al heel veel steden in Nederland hebben hier reeds gehoor aangegeven.'

Motivatie voorstel 2013 kort na zijn overlijden

'Als burger van Schiedam heb ik dit initiatief genomen. Een nadere toelichting. Mandela heeft voor de wereld veel betekend als mens, als leider, als politiek leider, als gevangene. Mandela was een zeer, zeer menselijke man. Hij belichaamde verzoening, vergeving en verdraagzaamheid. Hij was onbetwist integer. Hij was voor groot wederzijds respect. Hij deed mensen putten uit hoop en angst. Hij was een internationaal vrijheidssymbool. Hij inspireerde ontelbare mensen zonder zelf aanwezig te zijn (gevangenschap). Hij was bescheiden, offerde zijn eigen vrijheid op om te strijden voor de vrijheid van mensen. Hij wilde leven in vrijheid met de ander. Hij geloofde in vrijheid en in gelijkheid. Hij wilde geen heilige zijn. Hij vond van zichzelf dat hij ook maar een mens was van vlees en bloed met tegenstellingen en fouten. Hij vond dat grote leiders bescheiden moesten blijven tot aan de laatste snik. Aan deze unieke man met zoveel menselijke betekenis wil ik graag en ik denk vele Schiedammers herinnerd worden Dat kan door het plein met een neutrale naam: Stadserfplein om te dopen tot een plein met een gevoelswaarde en betekenis: het Nelson Mandelaplein - een plein van ontmoeting.'

Reactie Han van der Horst, historicus:

'Wat een goed idee van Mari Dingenouts om het Stadserf om te dopen tot Mandelaplein. Het gaat hier om een modern plein dat geen enkele wortel heeft in de plaatselijke geschiedenis. Vroeger lag er het stedelijk kerkhof. Later is daar het Emmapark van gemaakt. Ik herinner me nog dat je door een beboomde laan langs de ruïne en de oude brandweerkazerne liep, met de stomp van de Oostmolen in je rug. Je kwam dan uit op de hoek van de Emmastraat en de Singel. Die groene weelde is eerst vervangen door een parkeerterrein en daarna door de nieuwbouw die er nu staat. Het grote plein voor het stadskantoor is modern en recent. Dat "Stadserf" is nep, een vorm van geschiedvervalsing door middel van een straatnaam.Dat plein is van deze tijd. Laten we het inderdaad een naam geven van deze tijd: Mandelaplein.'



Het antwoord van de gemeente:

'Geachte heer Dingenouts

Via de griffier hebben wij doorgestuurd gekregen uw bericht over uw wens om in Schiedam een plein te vernoemen naar Nelson Mandela. Zoals het college van burgemeester en wethouders van Schiedam u reeds bij brief van 18 september 2014 heeft laten weten is er in Schiedam op dit moment geen geschikte straat, plein of brug voor de vernoeming voor handen. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) houdt de situatie scherp in de gaten. Nogmaals wijzen wij u erop dat naamgeving pas aan de orde komt als er een geschikte locatie voor is. De CNOR is van mening dat er ook sprake zal moeten zijn van een straat, plein of brug die past bij de positie van Nelson Mandela. In de eerder genoemde brief is uiteengezet waarom een hernoeming van het Stadserf voor het college van burgemeester en wethouders niet aan de orde is.'