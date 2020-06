Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Silvia de Kaper over afval dat ook in Schiedam steeds vaker op straat wordt gegooid.



'Als je 22 jaar geleden een huis koopt in een leuke buurt, zijn dit niet echt je verwachtingen. De gemeente besluit maar eens om afvalcontainers te plaatsen op de hoek van de straat naast je huis. Voor ons niet ver lopen, dat is dan ook het enige voordeel. Je ziet vooral in het weekend mensen af en aan komen met afval, de achterbak gaat open want blijkbaar is het zelfs te ver om te lopen voor sommige mensen, maar daar kunnen zij niets aan doen. Helaas is het zo dat de bak dan vol is en dat er asociale mensen zijn die het dan gewoon neergooien, zelfs gewoon open zakken. Er zijn gelukkig ook mensen die de zak weer meenemen, anders wordt mijn voordeur onbereikbaar vrees ik.

'Het begint bij een behangtafel die mensen niet meer nodig hebben. Ik doe dan meteen melding via de fantastische BuitenBeter-app. Helaas wordt daar niets mee gedaan en als je dan op maandagavond thuiskomt van je werk tref je dit (foto) aan. We wagen er gewoon nog maar wat meldingen aan in de hoop dat er iets mee wordt gedaan. Zelf hebben we een hele berg met grofvuil door verbouwing en die wordt op 25 juni opgehaald. Best snel als je het op 1 juni aanvraagt. Maar het zal misschien aan corona liggen. Vroeger hadden we de pest omdat er toen nog geen riolering en afvalverwerking was…. Misschien moeten we het er gewoon bij leggen en als dan iemand een geïrriteerde melding maakt, wordt het heel snel opgehaald. Maar zo zitten wij niet elkaar, wij denken aan onze medemens.'