Ach nee! Giraffe Banio in Blijdorp overleden...

Rotterdam - Giraffehengst Banio is zondag 7 juni overleden in Diergarde Blijdorp. Hij was al geruime tijd aan het kwakkelen en was al onder behandeling van de dierenarts. Toch kwam zijn overlijden nog vrij onverwacht. De doodsoorzaak is nog onbekend en wordt verder onderzocht.

Banio is geboren in Dvur Kralove (Tsjechië) op 7 augustus 2007. In juni 2009 kwam hij naar Blijdorp om de nieuwe fokman te worden van de giraffengroep. Dat lukte voor het eerst in 2013 met 4 jongen bij verschillende vrouwtjes. In totaal kreeg hij 16 nakomelingen die allemaal in Blijdorp zijn geboren. Een van zijn eerste jongen is verhuisd naar Israël en heeft daar nu zelf ook drie jongen verwekt, de tweede generatie dus van Banio.

Banio had een rustig karakter en was prettig in de omgang. Samen met de coördinator van het Europese fokprogramma in Chester Zoo wordt voor hem een opvolger gezocht. Delen van de giraffehengst worden voor educatieve doeleinden gebruikt..

De Blijdorpkudde telt nu zeven giraffen, inclusief de jongste aanwinst Maartje die 28 januari is geboren. Banio is ook haar vader. Giraffen zijn al tientallen jaren beeldbepalend voor de dierentuin en vanaf 1941 opgenomen in het logo van Blijdorp.