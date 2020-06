‘Veel Liefs’ zamelt spelletjes in voor mensen met een beperking

Schiedam - Heb jij spellen en puzzels op zolder? Of knutselspullen en buitenspeelgoed? Het initiatief ‘Veel Liefs’ zamelt deze in zodat ze een tweede leven krijgen bij mensen met een verstandelijke beperking. Na diverse andere succesvolle projecten is Philadelphia Zorg (onder meer gevestigd in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam) nu de gelukkige organisatie. ‘Veel liefs’ hoopt landelijk zoveel te verzamelen dat ze alle 530 locaties een box cadeau kan doen. Spelletjes inleveren kan nog tot en met 15 juni door heel Nederland.



Vorige week gingen veel dagbestedingslocaties bij Philadelphia weer open. Dat gaat stapsgewijs en vooralsnog kunnen alleen de mensen die thuis of zelfstandig wonen weer aan de slag. Bewoners op de woonlocaties moeten nog even wachten en krijgen dagbesteding in eigen huis. Gelukkig kunnen al deze bewoners wel weer bezoek ontvangen. Soms gewoon op het appartement, soms met glas ertussen en soms door in de tuin af te spreken. Toch is er nog steeds minder bezoek dan normaal en kunnen bewoners wel een extraatje gebruiken.

Talloze e-mails en kaarten

‘Veel liefs’ zamelt sinds de intelligente lockdown speelgoed in voor verrassingsboxen voor de zorg. Initiatiefnemer Wenda Linthorst: “Elke dag ontvang ik mailtjes en kaarten van woongroepen waarin ze vertellen hoe blij iedereen is met de doos met spulletjes die door ons is gebracht!” Linthorst organiseert deze acties samen met alumni van Nederlandse Hotelscholen (hotello’s) en had hiermee al succes in regio Friesland, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht, waardoor zij al duizenden mensen met een verstandelijke beperking een mooi moment hebben kunnen geven. Ze vervolgt: “Het mooie is, dat mensen nu hard bezig zijn met ont-spullen in corona-tijd en sommige kringloopwinkels al aangeven niet meer aan te kunnen. Dan is dit een mooi alternatief, wij ontvangen je producten graag!”

Televisiekanaal Hallo Thuis

Stans Damen van Philadelphia is blij dat ‘Veel Liefs’ nu Philadelphia gaat ondersteunen: “Toen de dagbestedingen moesten sluiten, zijn wij direct gestart met het organiseren van andere activiteiten. Zoals Hallo Thuis; een platform met doorlopend videoprogramma specifiek gemaakt voor iedereen met een verstandelijke beperking. Toch is een fysieke box met spellen en puzzels een mooi cadeau voor de mensen die wij ondersteunen. Ik heb nu al zin in de reacties.”

Doe mee!

Iedereen kan meedoen; particulieren en bedrijven. Stuur je mooie (buiten)spellen, puzzels en knutselspullen op naar een van de locaties van Postillion Hotels in Nederland t.a.v. Veel Liefs.

Datum inzameling: 4 t/m 15 juni

Meer informatie: www.veel-liefs.nl

Veilig langs brengen mag ook. Houd het bezoek kort en kom alleen. Er wordt anderhalve meter afstand gehouden en het hotel is de hele dag open.