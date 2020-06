Franciscus Gasthuis & Vlietland wil coronavirus gaan opsporen met een e-nose

Schiedam - Franciscus Gasthuis & Vlietland onderzoekt het opsporen van het coronavirus door middel van de elektronische neus (e-nose). Er is gestart met het onderzoek ‘Detectie van het coronavirus (Covid-19)’ door middel van een ademanalyse via de e-nose bij personen met een verdenking op het coronavirus. Het onderzoek is geïnitieerd vanuit het LUMC en binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland is longarts dr. Hans in ’t Veen verantwoordelijk voor dit onderzoek.



Het ziekenhuis onderzoekt of het coronavirus in de uitademingslucht te bepalen, of beter gezegd ‘te ruiken’ is. De elektronische neus (e-nose) wordt al toegepast bij het opsporen van het griep virus en bepaalde bacteriën. Deze e-nose kan mogelijk meer worden ingezet als diagnostisch hulpmiddel in de toekomst. Het uittesten is mede op verzoek van het RIVM. Het onderzoek ‘Detectie van het coronavirus (Covid-19)’ houdt in dat deelnemers vragen beantwoorden en vervolgens twee keer een lichte ademtest doen. De gegevens van de deelnemers worden geanonimiseerd verzonden en zijn dus niet terug te herleiden tot de proefpersoon.



De elektrische neus (e-nose)

Uitgeademde lucht van zieke mensen is anders dan van gezonde mensen. De lucht die we uitademen, bevat vele moleculen die vanuit ons lichaam komen. Sommige moleculen zijn alleen aanwezig in de adem van mensen met een bepaalde ziekte. Onze menselijke neus kan het verschil meestal niet ruiken. De e-nose is een slim apparaatje dat dit wel kan. Het werkt net als onze neus: het kan moleculen onderscheiden in lucht.



Topklinisch opleidingsziekenhuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. In 2008 trad het ziekenhuis toe tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd, met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek.



Voor meer informatie kunt u kijken op www.franciscus.nl/stz