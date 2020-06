Pril pimpelmeesjes-geluk waar de hele straat van geniet

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Elly de Bruijn kreeg eerder dit jaar een spreeuwen-familie op bezoek en daarna was er ook pril pimpelmeesjes-geluk waar 'de hele straat van heeft kunnen genieten'. Elly maakte een fraaie foto-reeks en schreef erbij:



'Het blijft bijzonder en verbazend dat vogels van maar 20 gram (de ouders) heel de dag in weer en wind kunnen blijven vliegen en zoeken naar eten voor hun jongen. Dit stelletje was aanzienlijk schuwer dan die in 2016, dus foto's en filmpjes maken was soms best lastig, omdat je het nest ook niet wilt verstoren.

'De spreeuwen (zie hier) hebben nog enige tijd in de achtertuin in en om het nest gezeten, zelfs takjes en blaadjes naar binnen gebracht, maar deze er een paar dagen later ook weer uitgegooid. En nu geen spreeuw meer te zien, dus een tweede nest zal er niet komen. Volgend jaar dan maar weer. Wij zouden het weer leuk vinden.'