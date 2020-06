Groot feest op Lentiz | LIFE College: Alle leerlingen geslaagd!

Schiedam - Bij Lentiz | LIFE College was het donderdag feest. Maar liefst 100 % van de vmbo-eindexamenkandidaten is geslaagd! Alle 160 eindexamenkandidaten haalden vandaag de cijferlijst op, waar -rekening houdend met de coronamaatregelen- toch een feestelijke gelegenheid van werd gemaakt.



Speciale blijdschap was er voor de mavoleerlingen die allemaal, zonder herkansingen, in één keer zijn geslaagd.

Sinds de invoering van het “LIFE College Concept” een aantal jaar geleden, heeft LIFE College het talent van haar leerlingen -en daarmee ook de eindexamenresultaten- zien groeien. In het LIFE College Concept leren leerlingen hun talenten herkennen en ontwikkelen. Daarbij kunnen zij na schooltijd extra Talentworkshops volgen en huiswerkbegeleiding krijgen.



Bijzondere diploma-uitreiking

Alle geslaagden krijgen op een later tijdstip in juli 2020 hun diploma uitgereikt. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Leerlingen gaan dan op een LIFE College waardige manier hun diploma in ontvangst nemen.