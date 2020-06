Vanaf half juli maar liefst vijf weekendafsluitingen van de A4!

Schiedam - Rijkswaterstaat voert in de weekenden 10 t/m 13 juli, 17 t/m 20 juli, 11 t/m 14 september, 18 t/m 21 september en 9 t/m 12 oktober werkzaamheden uit op de A4 ter hoogte van Vlietland voor het aanleggen van een nieuwe duiker. De A4 is tijdens deze weekenden tussen de N11 en het Prins Clausplein in de richting van Den Haag afgesloten. In de richting Amsterdam blijven twee rijbanen beschikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal een uur.



· Weekendafsluiting 1: vrijdag 10 juli 22:00 uur tot maandag 13 juli 05:00 uur.

· Weekendafsluiting 2: vrijdag 17 juli 22:00 uur tot maandag 20 juli 05:00 uur.

· Weekendafsluiting 3: vrijdag 11 september 22:00 uur tot maandag 14 september 05:00 uur.

· Weekendafsluiting 4: vrijdag 18 september 22:00 uur tot maandag 21 september 05:00 uur.

· Weekendafsluiting 5: vrijdag 9 oktober 22:00 uur tot maandag 12 oktober 05:00 uur.

Omleidingen

Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A12 en de A2.

Het verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A44.

Het lokale lokaal wordt omgeleid via de N11 en de A44.

Extra reistijd maximaal een uur

Tijdens de weekendafsluiting moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van maximaal een uur. Plan uw reis via www.vanAnaarBeter.nl.

Reserveweekend

Bij ongunstige weersomstandigheden wordt het werk verplaatst naar het weekend van 24 t/m 27 juli.

Werkzaamheden

In opdracht van Rijkswaterstaat legt Comol5 in de eerste vier weekenden een nieuwe duiker aan onder de A4 ter hoogte van Vlietland. De duiker is nodig voor een goede waterhuishouding in het gebied van de Starrevaartpolder en de Damhouderpolder. In het vijfde weekend vinden de werkzaamheden ter voorbereiding op het verleggen van de A4 ten behoeve van de Rijnlandroute plaats.