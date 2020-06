'Dikke pluim voor ons onderwijs!'

Schiedam - Met een gezamenlijke verklaring hebben onderwijswethouders Fred Voskamp (Maassluis), Jacky Silos (Vlaardingen) en Patricia van Aaken (Schiedam) het onderwijs een dikke pluim gegeven.



'Wij gaan stapje voor stapje heel langzaam weer terug naar normaal. Door de versoepeling van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen ook de middelbare scholen weer beperkt open. De basisscholen gaan zelfs weer helemaal open. Als verantwoordelijk wethouders in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen wij graag onze enorme waardering uitspreken voor iedereen in het onderwijs in onze gemeenten. Al die mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor ontwikkeling van talent en onze kinderen en dus ons land klaarstomen voor de toekomst, hebben een indrukwekkende prestatie geleverd. Wij zijn ongelofelijk trots op de hechte samenwerking in onze gemeenten tussen iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Leerlingen, ouders en leerkrachten, onderwijskoepels, schoolbesturen en directies en gemeenten hebben laten zien dat met een intensieve samenwerking en onderling vertrouwen veel wordt bereikt. Iedereen in het onderwijs verdient een dikke pluim!'

Fred Voskamp Jacky Silos Patricia van Aaken namens Maassluis, Vlaardingen en Schiedam