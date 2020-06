Maak grote stappen voor de Nierstichting tijdens de Nierdaagse

Schiedam - Nu de maatregelen versoepelen, wordt onze wereld langzaam weer groter. Naar buiten, bewegen. Samen op stap. Sporten, wandelen. Maar nierpatiënten staan blijvend op de rem. Ze leven in onzekerheid en hun wereld blijft beperkt. Samen kunnen we grote stappen voor nierpatiënten maken. Daarom organiseert de Nierstichting in de maand juli de Nierdaagse. Een wandeluitdaging voor iedereen die van wandelen houdt en bovendien help je mee nierziekten te genezen.



Alle wandelevenementen, zoals de Vierdaagse en Dam tot Damloop, zijn afgelast, maar alleen of samen wandelen mag natuurlijk wel. Wat is jouw wandeluitdaging in de maand juli? Ga jij voor één wandeling van 5 of zelfs 50 km of ga je vaker erop uit? Loop je alleen of samen met je wandelmaatjes? Met de Nierdaagse bepaal je zelf met wie, hoe vaak, wanneer, waar en welke afstand je loopt. Én help je mee nierziekten te genezen.

Impact nierziekte

Als je nieren niet meer werken, stort je leven in. Je leeft in onzekerheid over de toekomst. Het is steeds moeilijker om iets voor anderen te betekenen. Patrick (39) is nierpatiënt sinds zijn zeventiende. Hij en zijn gezin ervaren dit iedere dag: “ Van het vaderschap, zoals ik me dit had voorgesteld is door mijn nierziekte weinig overgebleven. Ik wil zo graag die actieve vader zijn die met zijn kinderen dingen kan ondernemen waar ze plezier aan beleven. Samen voetballen, fietsen of lekker stoeien. Maar die kracht heb ik niet, doordat ik al zo lang dialyseer. Daar heb ik het ontzettend moeilijk mee.”

Wandel ook mee

Wandel in de maand juli ook mee met de Nierdaagse en meld je aan voor 1 juli. Nadat je bent aangemeld gaat jouw wandelavontuur beginnen. Je houdt jouw wandelprestaties bij via jouw actiepagina. Deelname is € 10. Hiervoor ontvang je wekelijks een nieuwsbrief met podcasts, wandeltips en inspiratieroutes. Na afloop ontvang je een uniek aandenken en een stempel voor in je wandelboekje. Je hebt ook de mogelijkheid om sponsorgeld op te halen dat bijdraagt aan de genezing van nierziekten. Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven op www.nierdaagse.nl.