Dusty bakt(e) de Mooiste van Schiedam en krijgt nu elke maand zelf gratis taart!

Schiedam - Onder het motto: ‘Wie jarig is trakteert’ organiseerde de jubilerende ondernemersvereniging Passage Schiedam in mei de actie: Wie bakt de mooiste taart van Schiedam? En uit alle inzendingen is er nu eentje tot winnaar verkozen.



De inwoners van Schiedam en omgeving werden uitgedaagd om een originele taart te bakken. De maker hiervan krijgt tot eind december elke maand een gratis taart van de ondernemersvereniging.

Het was een moeilijke opgave om een winnaar te kiezen, want er blijkt heel veel baktalent in Schiedam te zijn. Uiteindelijk werd uit de vele inzendingen de bokkenpootjestaart van Dusty Groenewoud gekozen als de Mooiste Taart van Schiedam. Vanmiddag ontving zij haar eerste feestelijke taart. Deze werd aangeboden door Bakkerij Ammerlaan. De winnares ontving namens de ondernemersvereniging Passage Schiedam ook de waardebonnen om tot en met december elke maand een heerlijke taart op te halen in het winkelcentrum.