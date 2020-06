Passage Schiedam bestaat 25 jaar en komt met Win & Like een Verrassingspakket Actie

passage schiedam bestaat 25 jaar en komt met win like een verrass

Schiedam - Het grootste overdekte winkelcentrum van Schiedam ‘Passage Schiedam’ bestaat dit jaar 25 jaar. Het hele jaar vinden er diverse ‘coronaproof’ activiteiten plaats, waarbij mooie prijzen te winnen zijn.



In dit kader organiseert de ondernemersvereniging Passage Schiedam tot en met december de Win & Like een Verrassingspakket Actie. Tot december doet de ondernemersvereniging een oproep om de Facebookpagina van Passage Schiedam te liken. Iedere laatste dag van de maand (tot en met december) vindt een trekking plaats. De winnares van de maand mei is Jennifer. Zij heeft het eerste Passage Schiedam verrassingspakket overhandigd gekregen.