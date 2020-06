'NBN'er' Britt Eerland blijft hopen op Olympische Spelen

Schiedam - Zat Britt Eerland zomaar ineens zonder werk. Nota bene de nummer 2 van het Europe Top-16 toernooi. Oorzaak: hét virus. Dat zorgde er voor, dat haar club TuS Bad Driburg sponsors verloor en de inkomsten zodanig zag teruglopen, dat het de Bundesliga de rug moest toekeren.



“Het is geen 1 aprilgrap”, schreef de Duitse site Tischtennis.de eind maart, nadat Bad Driburg de beslissing naar buiten bracht en zes meiden werkloze sporters werden. “Was ik het afgelopen seizoen, en niet alleen bij de club, juist goed bezig geweest, drukt Corona alle individuele doelen, zoals Tokyo, weg. Och, dacht ik: ik heb in ieder geval nog wel mijn cluppie en inkomsten. Totdat ook dat weg viel.”

'Komt hard aan'

Overigens hing het voortbestaan van de club, melden Duitse social media, al een tijdje aan een zijden draadje. “Dan hoor je ineens dat het echt over is. Dat komt dan echt hard aan.” Vervolgens staat, na eventjes somberen, de ware Eerland op. Een vechtertje. Een sporter, die het hoofd niet snel in de schoot legt en gewend is grenzen te verleggen. Om de tijd te doden maakt ze wat dansvideo’s. Zoals salsa met haar vriend. “Beetje plakken en knippen. Je moet toch wat doen. Het is best aardig gelukt”, lacht ze. Ze wordt en-passant een NBN-er (Nog Bekendere Nederlander) en haalt het ene na het andere landelijke medium. “BN-er zijn als het om tafeltennis gaat, is prima. Nu werd ik aangesproken, omdat het niet goed ging. Dat is andere koek.”

Inmiddels kan het weer over sport gaan. De mondiale nummer 30 klopte aan bij NOC*NSF en vroeg, niet voor de eerst, de A-status aan. Dat en het daaraan gekoppelde stipendium, en financiële rust, komt er.

'Natürlich'

Dan is er in bijna dezelfde week het telefoontje van de Duitse landskampioen TTC Berlin Eastside. Of ze daar wil aansluiten. "Natürlich". En Tokyo 2021? "Als nummer 30 sta ik voor het NOC*NSF net een plek te laag. Dacht ik: dat maak ik in de komende maanden wel goed. Maar er zijn geen wedstrijden. Ik hoop, dat ze dat laten meewegen en me de Spelen gunnen.”