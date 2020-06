Nog nooit vertrok een schip met zó veel containers uit Rotterdam als vandaag

Schiedam/Rotterdam - Vanmorgen 4 juni vertrok bij APMT 2 in de Prinses Amaliahaven het containerschip Marseille Maersk naar Tanjung Pelepas (Maleisië) met een diepgang van 17,30 meter. Dat is een Rotterdams record voor een containerschip. Het vorige stond op 17,10m. Gisteren arriveerde al het nieuwste grootste containerschip ter wereld HMM Algeciras in Rotterdam.



Overigens is in de Rotterdamse haven voor inkomende schepen een diepgang tot 22,50 meter toegestaan en voor uitgaande schepen een diepgang van 21,50 meter. Met name olietankers en ijzerertsschepen benutten deze maximaal toegestane diepgang.