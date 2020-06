Eerste Nederlandse whisky-reis start bij Nationaal Jenevermuseum Schiedam

Schiedam - Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam en de Schiedamse Bed & Breakfast Museumkwartier zijn onderdeel van de eerste Nederlandse whiskyreis: een initiatief van het Groningse reisbureau Travel4Reasons. De reis gaat langs vier Nederlandse distilleerderijen en start in Schiedam bij het Nationaal Jenevermuseum. Marco Spruit Bleeker van het Nationaal Jenevermuseum: “Hier in Schiedam ligt natuurlijk de rijke historie van het distilleren in Nederland. Dus erg leuk dat deze geschiedenis deel uitmaakt van deze whisky reis.”



Travel4Reasons biedt al vijftien jaar themareizen naar Groot-Brittannië en Ierland aan, met whiskyreizen als een van de populairdere reizen. Door de coronacrisis zag eigenaar Marc Tolsma zijn omzet volledig verdampen. Het dwong hem om na te denken over zijn aanbod. ‘Reizen naar Groot-Brittannië en Ierland lijkt ook de komende maanden niet tot nauwelijks mogelijk. Daarom besloot ik het dichter bij huis te zoeken. ‘Nederland heeft een rijke historie als het gaat om het stoken van jenever, moutwijn en ook whisky. Tot mijn verbazing bestond een whiskyreis in Nederland tot nu toe nog niet. En dat terwijl er schitterende distilleerderijen in prachtige omgevingen te vinden zijn. Voor iedere whiskyliefhebber is een rondreis door Nederland meer dan de moeite waard, ook als alternatief voor de whiskyfestivals die niet doorgaan.’

Vakmanschap

De afgelopen weken maakte Tolsma zelf de reis langs de verschillende distilleerderijen die nu onderdeel zijn van de Nederlandse whiskyreis: van distilleerderij De Bronckhorst in Zelhem (Achterhoek) en graanbranderij De IJsvogel in Arcen (Limburg) tot stokerij Sculte in Ootmarsum en Kalkwijck Distillers in Vroomshoop (beide in Twente). Tolsma: ‘Overal druipt het vakmanschap er vanaf. Zo verbouwen ze in Zelhem en Vroomshoop hun eigen graan, werken ze in Arcen met prachtige antieke ketels en winnen ze in Ootmarsum prijzen met hun perfecte Twentse whisky.’ Naast de bezoeken aan de distilleerderijen dook Tolsma ook in de eeuwenoude historie van de moutwijn en jenever-stoken in het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam.



Dit alles combineert Travel4Reasons met lokale hotels en B&B’s tot een achtdaagse whiskyreis: vanuit het museum in Schiedam voert de reis langs de verschillende distilleerderijen in het land. De verschillende plaatsen en distilleerderijen zijn uiteraard ook los van elkaar te bezoeken.



Op www.travel4reasons.nl is meer informatie te vinden over de eerste whiskyreis door Nederland en de verschillende arrangementen, die vanaf 1 juli beschikbaar zijn. Travel4Reasons hoopt ook distilleerderijen uit andere regio’s bij de Nederlandse whiskyreis aan te haken. Hierover lopen al gesprekken en geïnteresseerde distilleerderijen kunnen zich melden via de website.

Tentoonstelling 'Jenever in de Wereld, De verleiding van jenever'

Er wordt druk getimmerd, geboord en geschilderd in het Jenevermuseum. De administratieruimte is omgetoverd tot een échte tentoonstellingszaal. 'We zijn trots op het ontwerp en de uitwerking en we zijn benieuwd naar uw mening! Er staan vitrinekasten met daarin per continent een aantal objecten. We maken een reis om de wereld, op zoek naar de verhalen achter jenever. Een bezoek meer dan waard, zeker in combinatie met het zomerarrangement.'



Deze tentoonstelling is te bezoeken vanaf 9 juni.













Ook te zien is de tentoonstelling 'History of Drag'

Is het een spel van verkleden, uiterlijk vertoon en plezier? Of zit er meer achter? De expo 'History of Drag' toont de uitbundige uitdossingen, maar laat vooral ook zien wat zich achter de pailletten en onder de pruiken zich bevindt.



Deze tentoonstelling is te bezoeken vanaf 9 juni t/m 1 september ?2020





