Nieuwe expo in De Wissel

Schiedam - Hijmen van Keulen uit Rotterdam tekent al sinds 1987 met verschillende technieken. Begonnen met tekenen in potlood van voornamelijk stillevens heeft hij zich in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld met andere technieken en een eigen stijl. Op zijn kaartje staat “Potlood, Pen en Papier” , dit geeft het beste weer met welke technieken hij actief is.

In De Wissel, Broersveld 123b, Schiedam exposeert hij 'Papier' in de maanden juni en juli 2020. Het werk is gemaakt door lagen Japans papier op elkaar te plakken. Gebruik makend van een groot aantal kleuren ontstaan dan werken met een grote kleurvariatie. Soms wordt dit gecombineerd met acryl, aquarel, collages, pen en kleurpotlood. Bij deze techniek gaat zijn aandacht steeds meer van voorwerpen naar landschappen. Waarbij de uitbeelding van de landschappen verschuift van figuratief naar meer abstract.

Een aantal van de geëxposeerde werken zijn gebaseerd op teksten of gedichten. Hierin probeert hij een beschrijving van een bijv. een landschap of een situatie in beeld te brengen. Hijmen van Keulen is actief lid van Kunstkring Voorne, exposeert regelmatig zowel individueel als in groepsverband en volgt cursussen om creatief verder uitgedaagd te worden en zijn werk verder te verdiepen.

De expositie in De Wissel is voorlopig op afspraak met de kunstenaar te bekijken in juni en juli 2020.

Mail: hahy48@hotmail.com

Tel: 06 48801445 of 010 2809100

Website: hijmenvankeulen.exto.nl

Als inloophuis De Wissel weer open gaat kunt u ook zonder afspraak terecht op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.