Ziekenomroep Schiedam (ZOS Radio) ook op DAB+

Schiedam - Agentschap Telecom heeft ZOS Radio (Ziekenomroep Schiedam) een vergunning verleent om ook op DAB+ te mogen uitzenden.



'Wij zijn vanaf 1 juni via DAB+ te beluisteren in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Westland, Midden Delfland en Delft. Ondanks de Corona crisis waardoor we tijdelijk geen gebruik van onze studio in de Sporthal Margriet kunnen maken (de sporthal is eerst als Corona huisartsenpost en nu als GGD testlocatie ingericht) is het bestuur en haar medewerkers van ZOS Radio achter de schermen hard bezig geweest om DAB+ te realiseren.'

ZOS radio draait inmiddels al ruim 60 jaar op vrijwilligers. ZOS Radio is te beluisteren via www.zosradio.nl, de kabel 99.0 MHz in Schiedam, internet, een gratis te downloaden app en officieel vanaf 1 juni nu ook via DAB+.