Avondverschijnselen

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten stuurde een fabelachtige foto van een 'brandende hemel' in.



'Een combinatie van mooie gekleurde luchten en overvliegende kauwen die op weg zijn naar hun slaapplaats, kunnen zorgen voor een naar mijn smaak leuke foto! En dat alles vanuit je eigen huis.'