Een jaar de tijd om 'visitekaartje van de stad' gezicht te geven

Schiedam - Met de ondertekening van een overeenkomst tot grondreservering zet de gemeente Schiedam de volgende stap voor ontwikkeling op de Kop van de Singel. Woensdag 3 juni zetten wethouder Fahid Minhas (Bouwen en Wonen) en directeur Eltjo Bouwman van Blauwhoed hun handtekening onder het document. Deze grondreserveringsovereenkomst geeft de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen een jaar de gelegenheid een haalbaar ontwikkelplan uit te werken.



Het college heeft voor deze prominente locatie tegenover het Stationsplein een iconisch gebouw voor ogen. Hoogwaardige bouw van woningen en voorzieningen versterkt de wijk en geeft een kwaliteitsimpuls aan de routes naar het centrum. De ontwikkelcombinatie met Blauwhoed heeft met haar visie op de Kop van de Singel in februari jl. de gemeentelijke uitvraag aan de markt gewonnen.

Visitekaartje

“Samen met de ontwikkelcombinatie gaat de gemeente het station en omgeving smaakmakend maken. Deze locatie is het visitekaartje van de stad en een kwalitatieve invulling ervan straalt uit naar alle kanten. De ruime keuze aan type woningen die hier worden ontwikkeld en de kwaliteit ervan, betekent ook een belangrijke bijdrage aan de Schiedamse woningvoorraad”, stelt wethouder Fahid Minhas van Bouwen en Wonen.

Het plan behelst de bouw van een complex met een grote verscheidenheid aan woningtypen: van studio tot werkwoningen, van (gezins)appartement tot penthouse. Het gaat om circa 75 woningen/voorzieningen. Het streven van de ontwikkelcombinatie is begin 2021 een meer definitief ontwikkelplan te kunnen presenteren. De gemeente heeft op haar beurt vervolgens twee maanden de tijd om te beoordelen of dit plan haalbaar is.

Creativiteit de ruimte

Met de uitvraag voor ontwikkeling op de Kop van de Singel, heeft de gemeente Schiedam voor een andere manier van werken gekozen. Op het jaarlijkse ontmoetingspunt voor de vastgoedbranche, de Provada 2019, zijn marktpartijen uitgenodigd. De uitvraag was of zij hun visie op deze gezichtsbepalende locatie en hun creativiteit de ruimte wilden geven. De markt reageerde hier positief op. Zes ontwikkelaars hebben de uitdaging aangenomen. Daaruit zijn drie partijen geselecteerd om een presentatie te geven. Uiteindelijk kwam de inzending van de ontwikkelcombinatie met Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen als winnaar uit de bus.