Coöperatie DELA nieuwe hoofdsponsor Roparun

Schiedam/Rotterdam - Coöperatie DELA is de nieuwe hoofdsponsor van de Roparun. De Roparun is de langste non-stop estafetteloop van de wereld. Deelnemers zamelen met deze teamprestatie geld in voor de palliatieve zorg. DELA gaat de Roparun in elk geval de komende drie jaar helpen om het populaire sponsorevenement verder uit te bouwen in Nederland.



De Roparun startte in 1992 en is inmiddels uitgegroeid tot een evenement met maar liefst 8.500 deelnemers. Over de jaren is er bijna 90 miljoen euro opgehaald, met in 2019 een recordjaarbedrag van ruim 5,6 miljoen. Coöperatie DELA wil Roparun helpen om te groeien naar een jaarlijks sponsorbedrag van 10 miljoen euro. Martin de Jong, directeur DELA Verzekeringen, die de overeenkomst namens DELA sloot: “De precieze plannen zijn we nog aan het uitwerken. Zeker is dat we meer landelijke aandacht voor Roparun willen realiseren. Door uit te breiden, wil DELA mogelijk maken dat er nog meer geld komt voor de palliatieve zorg.”

Samen

De Roparun draait om samen een prestatie leveren die niemand alleen kan doen: meer dan 500 kilometer hardlopen. En nog belangrijker, samen geld inzamelen voor de goede doelen van Stichting Roparun. Als coöperatie herkent DELA zich volledig in ‘samen’. Niet voor niets is het motto van DELA ‘voor elkaar’. “In DELA vinden we een partner waarbij we in onze samenwerking gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten. Wij zijn dan ook erg trots dat DELA nu betrokken is bij onze organisatie en ons gaat helpen om meer geld in te zamelen om de laatste levensfase van ongeneeslijk zieke mensen wat beter te maken”, aldus Roparun-directeur Wiljan Vloet.

Instappen in coronatijd

Ondanks dat de Roparun dit jaar niet door kon gaan, was voor DELA geen twijfel om de samenwerking van start te laten gaan. De Jong: “Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer dat er dit jaar geen Roparun is. Maar voor onze beslissing om dit jaar hoofdsponsor te worden, maakte het geen verschil. We vinden palliatieve zorg enorm belangrijk, dat hangt niet af van één niet gelopen estafette.”