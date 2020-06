Volkstuinders opgelucht: 'Het was ditmaal geen brandstichting'

"Dit is openbaar gebied. Een slagboom bij de ingang of camera-bewaking mag niet", weet voorzitter John Maris. (foto: DPG/gsv) (Foto: )

Schiedam - Kortsluiting. Dat was de oorzaak van de brand, die vorige week twee tuinhuisjes in de as legde. Hoe bizar de gevolgen ook waren, op het als de groene longen van de regio geziene volkstuinencomplex Vijfsluizen, werd opgelucht adem gehaald. “De buren waren niet bepaald vrienden. Dat zorgde voor vraagtekens. Het was echter een verkeerd aangesloten accu."



(door Gerard S. Verver)

Voor wie de rust zoekt is het uitgestrekte complex van bijna negen hectare een openbaring. De Babbersmolen draait geruisloos zijn rondjes. Kinderstemmen doorbreken weliswaar de stilte, maar het stoort niet. De langs zoevende metrotreinen lijken uitgerust met rubberwielen. Er heerst een zalige stilte. Ooit zal er ongetwijfeld veel groente en fruit verbouwd zijn. Nu is het vooral een plek om te verpozen. Om driehoog achter en het stadsgewoel te ontvluchten. Ook voor bezoekers. Voor de mens, die er zijn hond uitlaat. Of de wandelaar en fietser, die het als een rondje rondkijken beschouwd.

Afgelegen

Vijfsluizen ligt afgelegen tussen de Poldervaart en westelijke de gemeentegrens. De rust en de afstand tot de bewoonde wereld botsen af en toe. Brengt soms ongewenste figuren naar het gebied. “Ooit troffen we een kraker aan”, weet voorzitter John Maris. “Of er zijn inbraken. Vooral in de wintermaanden. Dan mag er niet overnacht worden en is het gebied verlaten.” Bijna jaarlijks kraait ook nog wel eens de rode haan. “Waarvan soms wel en soms niet achterhaald kan worden of het brandstichting is. Vandaar dat we zo blij waren dat de laatste brand een andere oorzaak had." Eerder is al eens geopperd om het gebied, net als de volkstuinen in Thurlede, af te sluiten. Voorgangers van Maris hebben dat vervolgens bij het stadskantoor aangekaart, maar kregen nul op rekest. “Het is openbaar gebied. Bovendien wordt het doorkruist door een doorgaande weg. Afsluiten met een slagboom, hoewel dat zeker preventief werkt en mensen die met auto's en scooters rond rijden buiten houdt, werd het dus niet.”

Camera's

Camera-bewaking is ook een optie, maar evenmin haalbaar. “Zelf geloof ik daar niet zo in en omdat het openbaar gebied is, is trouwens ook dat niet toegestaan." Bovendien zou de aanschaf en installatie behoorlijk in de papieren lopen.

Attent blijven en zelf calamiteiten voorkomen is dus de insteek. "Brand betekent altijd einde huisje. Bijna alles is hier van hout. De brandweer probeert bij een brand alleen om extra schade te voorkomen."