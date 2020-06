PUUUR Midden-Delfland lanceert nieuwe website

Schiedam/Regio - Eind mei heeft de Stichting PUUUR Midden-Delfland haar nieuwe website gelanceerd. Op de website is informatie te vinden voor een bezoek aan Midden-Delfland. Naast een uitagenda is er informatie over fietsen, wandelen, varen, eten & drinken, familie-uitjes en groepsuitjes, cultuur, overnachtingsmogelijkheden en vergaderlocaties in het groen. Ook is op de website aandacht voor de vele natuur- en recreatiegebieden, waar volop genoten kan worden van rust en ruimte.



Bijzondere aandacht gaat op de site uit naar de vele streekproducten in Midden-Delfland. Met veel liefde en passie worden in het bijzonder provinciaal landschap prachtige producten gemaakt, zoals melk, kaas, yoghurt, vlees, eieren, sappen, jams en druiven. Veel van deze producten kunnen rechtstreeks bij de boer of bij streekproductenwinkels gekocht worden.

Auberginesoepfietsen

Aan de hand van blogs en vlogs worden volgers van de website op de hoogte gehouden wat er in Midden-Delfland te doen is. De nieuwste blogpost vertelt over de ‘Auberginesoeproute’. Deze fietsroute loopt door Midden-Delfland en het Westland. Tijdens de tocht fiets je, langs stalletjes en lokale streekproductenwinkels, alle ingrediënten bij elkaar voor een heerlijke auberginesoep.