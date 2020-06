Verhaal achter de vale Gieren boven Schiedam

Schiedam/Vlaardingen - Een groep van 16 vale gieren vloog vrijdag 29 mei door Noord Holland. Aan het einde van de dag bleken er 2 een andere route te hebben gekozen, de resterende 14 kwamen Zuid-Holland in en via allerlei media werd snel duidelijk dat ze koers hadden gezet naar onze regio!



Omdat grote roofvogels zoals vale gieren thermiek (opstijgende warme lucht) nodig hebben om grote afstanden te kunnen overbruggen, was het een kwestie van tijd dat ze ergens "aan de grond" moesten komen om de nacht door te brengen. Tot groot enthousiasme van vele regiogenoten, werd dat in Vlaardingen (zuidbuurt, rietputten) en de grens van Maassluis/Vlaardingen, de groep splitste zich op.

Thermiek

De volgende dag was het wachten tot de temperatuur hoog genoeg was en de benodigde thermiek aanwezig om de vogels hun weg te kunnen laten vervolgen. Tussen 9.00 en 10.00 was het zover! In totaal 12 vale gieren, maximale spanwijdte 2.65 meter, kozen het luchtruim om onder toeziend oog van ruim 200 waarnemers langzaam hoogte te winnen en in oostelijke richting te verdwijnen. De vogels werden later ook boven Schiedam en Rotterdam gezien.

Zomer

Vale gieren worden tegenwoordig vrijwel jaarlijks in Nederland gezien. De voornaamste redenen voor dit zwerfgedrag zijn gunstige weersomstandigheden en het feit dat ze het 'goed doen' in hun broedgebieden (Spanje, Zuid Frankrijk). Overigens is het voor deze vogels een kleine opgave om in korte tijd het stuk van en naar hun broedgebieden naar hier te overbruggen. De grootste kans dat je in Nederland (Vale) Gieren kunt zien is in de zomermaanden. Ook de andere soorten gieren zijn in Nederland gezien maar zijn veel zeldzamer. Dat zijn de Aasgier (2 gevallen), Monniksgier (4 gevallen) en Lammergier (> 10 gevallen, maar (nog) niet op de Nederlandse lijst. Dit heeft te maken met de discussie of deze vogels "telbaar" zijn, veroorzaakt doordat deze soort is geherintroduceerd en de vrij vliegende vogels veelal niet in het wild zijn geboren).

Tekst en foto's: Martin van der Schalk