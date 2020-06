Stedelijk Museum Schiedam introduceert wederdienstkaartje

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam is weer open en introduceert een nieuw soort entreekaartje. ‘We weten dat sommige mensen nog minder te besteden hebben dan voorheen’, zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. ‘Daarom kun je voortaan gratis naar binnen in ruil voor een wederdienst.’ De eerste dag ontving het museum een groot aantal bezoekers, onder wie de burgemeester van Schiedam Cor Lamers en de wethouders Duncan Ruseler en Marcel Bregman. Het museum ging vrijdag 13 maart dicht.



In het heropende museum zie je de kunst weer als vanouds. Er zijn speciale maatregelen, waaronder eenrichtingsroutes en desinfecterende gel. Een kaartje koop je online. Het nieuwe wederdienstkaartje past bij het Stedelijk Museum Schiedam. ‘We willen dat het museum er voor iedereen kan zijn’, verduidelijkt Carasso. ‘We maken dit museum samen. De wederdienst, waarbij je als bezoeker meehelpt, past daar goed in.’

Bijdragen



Bezoekers mogen zelf bedenken wat ze als wederdienst aanbieden. Ze kunnen misschien met ons meedenken over de manier waarop ze het gebouw en de nieuwe routing ervaren. Zijn de nieuwe coronamaatregelen duidelijk? En wat valt te verbeteren aan de website en/of de sociale media? Ook dat horen we graag als wederdienst.

Betaal-wat-je-het-waard-vindbuffet



Het wederdienstkaartje ligt in het verlengde van het buffet van het museum. Daar konden bezoekers pakken waar ze zin in hadden. Na afloop betaalde je wat het het waard vond. Het buffet is helaas tijdelijk vanwege corona gesloten. Iets drinken eten doe je nu bij de cafeetjes in de buurt van het museum.

Zoom



Bij elke officiële opening geeft Deirdre Carasso aan de deur iedereen een hand. Nu stond ze in de tentoonstellingszaal achter de computer en sprak ze de genodigden toe via Zoom. Kunstenaar Margi Geerlinks maakte de afgelopen 2½ maand foto’s in Schiedam. Daarvan hangen er nu meer dan honderd in de tentoonstelling Achter de stilte van corona. Ze fotografeerde onder andere bij De Peperklip, een basisschool in Schiedam. ‘Het was een bijzondere tijd die we nooit zullen vergeten’, zei juf Eveline van groep 7a.

Troost



Daarna opende de tentoonstelling Échte Troostkunst uit Schiedam met werk van meer dan vijftig kunstenaars. Alle werken van de tentoonstelling zijn eerder geprint op affiches en verspreid in Schiedam en de rest van Nederland, tot aan Canada toe. ‘De kunstwerken hebben niks met elkaar te maken, maar zijn door de omstandigheden bij elkaar gebracht. Het lijkt wel alsof je dat voelt’, zei Catrien Schreuder, hoofd tentoonstellingen en collecties.

Zeven tentoonstellingen



Het museum heropent met in totaal zeven tentoonstellingen. Ook zijn te zien Realisme nu met werk gemaakt na 2000; de betoverende installatie Zwermen van kunstenaar Zoro Feigl - alsof er een zwerm vogels boven je hoofd vliegt; CoBrA, vrijheid in kleur; De vuilniszak als muze met sculpturen van het huisvuil van Jan Eric Visser en de politieke tekeningen van Theo Gootjes.