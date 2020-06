Aftellen naar 12 uur...

Schiedam - De terrassen gingen vanmiddag ook in Schiedam weer open, Gerard Verver proefde even de sfeer in de stad.



Niet veel eerder zal overdag klokslag twaalf uur zo bejubeld zijn als op maandag 1 juni. Op de Grote Markt stond bij ‘Lucas’ al vroeg en keurig op de gewenste afstand een rij, die na lang en geduldig wachten hardop het bimbammen van de Grote Kerk-klok meetelde tot de twaalf bereikt werd en het personeel met een toeter het nieuwe terrastijdperk aankondigde.

Geen seconde te vroeg, want Handhaving (er fietsten minstens drie BOA’s door het centrum) hield nauwgezet een oogje in het zeil. Ook het protocol werd tot op de letter gevolgd: “Voelt u zich niet ziek of verkouden? Nee. Prima. Welkom. Maar wel eerst even nog de handen wassen.”