De RET vanaf vandaag: vergeet je mondkapje niet en zie het niet als uitje!

Rotterdam - Vanaf vandaag (maandag 1 juni) rijdt het openbaar vervoer met een 100% dienstregeling (met een maximale bezetting van rond de 40%). Mondkapjes zijn verplicht. Hieronder een overzicht van hoe de RET, in lijn met het eerder verschenen OV-protocol, invulling geeft aan de nieuwe situatie. Daarbij doet het vervoersbedrijf een uitdrukkelijk beroep op de reiziger.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “We zijn in Nederland goed op weg om het coronavirus terug te dringen. We snappen dat mensen het liefst zo snel mogelijk weer het gewone leven oppakken. Dat geldt ook voor ons. Maar dat zit er voorlopig niet in. Ook na 1 juni blijft gelden: werk zo veel mogelijk thuis, gebruik het OV niet als uitje, volg de richtlijnen van het RIVM en: draag vanaf 1 juni een mondkapje in het OV. Dit is een gezamenlijke opdracht voor overheden, OV-bedrijven en reizigers. Veilig reizen doen we samen. We zien er naar uit om deze nieuwe fase samen met onze reizigers in te gaan.”

Niet alle diensten pakken de oude dienstregeling meteen weer op. Zo blijft de Fast Ferry de winterdienst varen. Op de B-lijn rijden geen extra ritten naar Hoek van Holland. De BOB-bus en weekendmetro rijden niet. Deze uitzonderingen zijn gemaakt omdat deze diensten en lijnen zich in de meeste gevallen richten op recreatief gebruik.

Voor reizigers blijft gelden: houd je aan de RIVM-hygiëneadviezen, werk thuis als het kan en blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. Ook blijft de oproep staan om het OV alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen.

Per 1 juni geldt de verplichting om in de voertuigen een mondkapje te dragen. Die verplichting geldt niet op perrons, stations en haltes. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf. Reizigers die geen mondkapje dragen, riskeren een boete van 95 euro. Bestuurders en chauffeurs dragen omwille van de verkeersveiligheid geen mondkapjes als ze aan het werk zijn. Op diverse metrostations kunnen reizigers bij winkeltjes mondkapjes aanschaffen. Daarnaast worden in de loop van de week op de tien grootste metrostations verkoopautomaten met mondkapjes geplaatst.

