Nieuwe brug Theemswegtracé keurig op tijd op z'n plek FILMPJE

Rotterdam - De installatie van de brug over de Thomassentunnel, A15 en N15 is gisteren (zaterdag 30 mei) succesvol verlopen. Ruim binnen de tijd parkeerde Mammoet gisteravond ook de tweede brug in het Theemswegtracé op zijn definitieve positie over de Thomassentunnel.

De spoorbrug vormt een belangrijk onderdeel van het Theemswegtracé, een ruim vier kilometer lang nieuw traject van de havenspoorlijn. Op 4 april werd al de eerste brug over de Rozenburgsesluis geïnstalleerd. Naar verwachting rijdt eind 2021 de eerste trein over het Theemswegtracé. De brug met een totaal gewicht van 4.100 ton (alleen staalconstructie) en afmetingen van 269 x 13,7 x 28 m (LxBxH) is gebouwd door Hollandia uit Krimpen aan den IJssel.

Het Theemswegtracé is een 300 miljoen euro kostende oplossing voor de problematiek van de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang tot de Brittanniëhaven.

“Het Theemswegtracé past in het beleid van het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen te verduurzamen en het spoor-, weg- en scheepvaartverkeer efficiënter te maken. Door de groei van het spoorvervoer en de toename van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven voorziet het Havenbedrijf een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. De aanleg van het Theemswegtracé lost dit knelpunt op”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

