'Alsof er kinderspelen georganiseerd worden'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos vindt het wel een komisch gezicht, die corona-cirkels in het park.



'Deze jongedames hebben het goed begrepen door midden in één van de tientallen cirkels in het Prinses Beatrixpark plaats te nemen. Of iedereen de bedoeling van de cirkels goed begrijpt en/of serieus neemt, dat zal blijken tijdens het Pinksterweekend wanneer er met de voorspelde zomerse temperaturen grote drukte wordt verwacht in het park en de Maasboulevard, waar ook cirkels worden getrokken. Of het werkt of niet, een komisch gezicht is het wel, alsof er kinderspelen worden georganiseerd!'