Schiedam, er cirkelen gieren boven je hoofd!

Schiedam - Wauw! Er vloog vandaag een grote groep vale gieren boven ons hoofd! Vanaf vanochtend waren ze erg goed te zien in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam-West. Het waren er ongeveer 16, en ze waren gróót. De gieren zijn ongeveer een meter lang, en de vleugels hebben een spanwijdte tussen de twee en drie meter. De vale gier is een van de grootste vliegende vogels ter wereld.

In de natuur is het zeker niet altijd leuk om zo'n groep gieren boven je hoofd te zien cirkelen. Meestal belooft dat weinig goeds voor de dieren of mensen op de grond. De gier is namelijk een aaseter en wacht in de lucht tot een eventuele prooi het heeft begeven en de maaltijd kan beginnen.

Plotseling duiken overal in Rotterdam #gieren op https://t.co/dfuNH9qWE9 — Kees Moeliker (@KeesMoeliker) May 30, 2020

De gieren van vandaag hadden waarschijnlijk een andere reden om naar onze stad te komen; ze kwamen uit Amsterdam en zoals het gezegde gaat: 'Het beste aan Amsterdam is dat je lekker naar Rotterdam kunt vliegen.'