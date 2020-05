Veel horeca in Schiedam opent maandag met ruimer terras

Schiedam - Op maandag 1 juni om 12.00 uur openen veel cafés en restaurants weer hun deuren. Bezoekers moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Daarom maakt de gemeente het mogelijk dat waar het kan terrassen tijdelijk meer ruimte krijgen. De gemeente vroeg horecaondernemers daarvoor een plan in te dienen als zij belangstelling hebben. Daarvan is goed gebruik gemaakt.



In de afgelopen week dienden 31 horecaondernemers een plan in om hun terras uit te breiden. De gemeente heeft alles in het werk gesteld om de aanvragen nog voor het weekend te behandelen, zodat de ondernemers snel duidelijkheid kregen. 27 plannen konden vlot worden goedgekeurd, bijna 90 procent. Die terrassen mogen vanaf Tweede Pinksterdag 12.00 uur tot 1 oktober meer ruimte innemen voor maximaal het aantal zitplaatsen dat ze normaal hebben. Met 2 ondernemers die een plan indienden moeten nog verdere maatregelen of mogelijkheden worden afgestemd.

De tijdelijke uitbreiding geldt in de eerste plaats voor horecagelegenheden die al een terras hadden. Er blijkt ook belangstelling van bedrijven die normaal geen terras hebben. Die aanvragen zijn ook in behandeling, maar kosten iets meer tijd, omdat eerst moet worden beoordeeld of een terras op die locatie mogelijk is.

Als maandag de horecazaken weer open gaan, geldt wel een aantal spelregels. Bezoekers moeten vooraf reserveren, er vindt een gezondheidscheck plaats en er mogen maximaal 30 gasten binnen zijn. Uiteraard moeten gasten 1,5 meter afstand houden. Bezoekers van het terras hoeven niet te reserveren.